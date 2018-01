Com quatro dias de atraso, barco espanhol chega ao Rio Com pouco mais de quatro dias de atraso com relação aos outros cinco concorrentes, o barco espanhol Movistar chegou, no começo da tarde desta quinta-feira, à Marina da Glória, no Rio de Janeiro, encerrando a quarta etapa da Volvo Ocean Race (volta ao mundo em escalas). Depois de quase naufragar nas proximidades do Cabo Horn, a embarcação espanhola foi obrigada a atracar na cidade de Ushuaia, na Argentina, para fazer reparos no barco, o que acabou deixando os espanhóis na última posição da etapa. Entretanto, os problemas não impediram o veleiro de completar a prova e somar um ponto na classificação geral. A etapa foi vencida pelo barco holandês ABN Amro 1. Já o Brasil 1, de Torben Grael, ficou em quarto. A competição prosseguirá no dia 25 de março com uma regata local na Baía de Guanabara.