Com recorde, Lorenzo supera Márquez e fatura pole na MotoGP

O espanhol Jorge Lorenzo desbancou o compatriota Marc Márquez e o italiano Valentino Rossi neste sábado para faturar sua segunda pole position na temporada da MotoGP. Sob forte calor no Circuito de Brno, na República Checa, Lorenzo obteve o melhor lugar do grid com recorde, deixando Márquez em segundo e Rossi, seu rival na briga pelo título, na terceira posição.

Lorenzo foi o mais rápido deste sábado com o tempo de 1min54s989, novo recorde da pole, superando o 1min55s527 registrado pelo britânico Cal Crutchlow em 2013. Mas não foi o único a correr abaixo desta marca. Ao todo, os cinco primeiros colocados no grid completaram voltas com tempos superiores ao recorde.

O que mais se aproximou de Lorenzo foi Márquez, com 1min55s063. No quente asfalto de Brno, que marcou 43°C (pouco mais suportável que os 50°C de sexta-feira), ele chegou a liderar a sessão deste sábado, até que Lorenzo cravou sua ótima marca, acabando com qualquer chance do compatriota.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem conseguir entrar na briga pela pole, Rossi terá que se contentar com o terceiro posto no grid. Ele anotou 1min55s353, melhor do que na sexta, quando foi apenas o sexto mais rápido do dia, após sofrer leve queda. O italiano e Lorenzo concentram as atenções do público em Brno por causa da briga pela liderança do campeonato.

Rossi, com um grande início de temporada, pode perder a ponta caso não finalize a prova deste domingo entre os primeiros colocados. Tem 195 pontos contra 186 do rival espanhol. Márquez, no terceiro lugar geral, corre por fora nesta briga. Com 139 pontos, não tem chances de alcançar a liderança nesta etapa.

Para tanto, Rossi e Lorenzo terão que se defender dos rivais, que também demonstraram grande rendimento neste sábado. O italiano Andrea Iannone também correu abaixo do recorde, com 1min55s390, e garantiu o quarto posto no grid. O britânico Bradley Smith foi o quinto mais veloz, com 1min55s460.

O italiano Andrea Dovizioso, com 1min55s935, os espanhóis Maverick Viñales (1min55s954), Pol Espargaró (1min55s955) e Dani Pedrosa (1min55s969) e o britânico Crutchlow (1min56s192) completam o Top 10 do grid. A largada da corrida na República Checa está marcada para as 9 horas deste domingo (horário de Brasília).