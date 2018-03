Com Rodriguez. Yankees voltam a vencer na MLB

Depois de cinco derrotas consecutivas, o New York Yankees contou com o bom jogo do astro Alex Rodriguez para vencer o Baltimore Orioles por 8 a 0, na noite de quarta-feira, em partida válida pela temporada regular da Liga Americana da MLB, que é a principal liga de beisebol da América do Norte. Apesar da boa vitória, os Yankees continuam na lanterna da Divisão Leste, com 21 vitórias e 25 derrotas. O líder ainda é o rival Boston Red Sox, com 30 vitórias e 19 derrotas. Além de contar com o bom retorno de Alex Rodriguez, que conseguiu um homerun, o time de Nova York viu a excelente atuação do arremessador Darrell Rasner, que ficou em campo por sete entradas, sofrendo apenas cinco rebatidas. RECUPERAÇÃO Outro time que tenta recuperar a temporada é o Detroit Tigers, que venceu o Seattle Mariners por 9 a 4, chegando a 19 vitórias e 27 derrotas. Hoje, a equipe do experiente técnico Jim Leyland ocupa a lanterna da Divisão Central da Liga Americana, seis jogos atrás o rival Chicago White Sox. A esperança da torcida de Detroit é que o investimento feito na pré-temporada seja recuperado entre os meses de junho e julho, quando a equipe terá um calendário mais favorável. Na MLB, classificam-se aos playoffs apenas os campeões de cada divisão das Ligas Americana e Nacional, além das duas equipes de melhor campanha geral, que não foram campeãs de suas respectivas divisões. Confira os resultados: Liga Americana Oakland Athletics 9 x 1 Tampa Bay Rays Boston Red Sox 6 x 3 Kansas City Royals Detroit Tigers 9 x 4 Seattle Mariners New York Yankees 8 x 0 Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 3 x 4 Los Angeles Angels Minnesota Twins 1 x 10 Texas Rangers Chicago White Sox 7 x 2 Cleveland Indians Liga Nacional Colorado Rockies 2 x 3 San Francisco Giants Atlanta Braves 11 x 4 New York Mets Pittsburgh Pirates 1 x 4 Milwaukee Brewers Washington Capitals 2 x 12 Philadelphia Phillies Florida Marlins 3 x 1 Arizona Diamondbacks Houston Astros 5 x 3 Chicago Cubs San Diego Padres 3 x 11 St. Louis Cardinals Los Angeles Dodgers 5 x 2 Cincinnati Reds