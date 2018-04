Com segurança reforçada, queniano leva prova em Madri

Kiprop terminou o percurso em 2h10min37s, apenas 17 segundos à frente do segundo colocado, o também queniano Nickson Kurgat. A terceira colocação ficou com o etíope Herpasa Kitesa. Já Vanessa Veiga sagrou-se vencedora com o tempo de 2h36min38s.

Cerca de 26 mil pessoas participaram da prova, que teve segurança reforçada para impedir novos incidentes. Na Maratona de Boston, duas bombas explodiram perto da linha de chegada, deixando três mortos e centenas de feridos. Por isso, 1.100 policiais e seguranças contratados foram designados para o evento deste domingo.

Além de querer garantir a segurança dos presentes, a intenção era dar exemplo de organização, já que Madrid é uma das candidatas a sediar os Jogos Olímpicos de 2020. A cidade espanhola compete com Tóquio, no Japão, e Istambul, na Turquia. A decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI) será anunciada em setembro.