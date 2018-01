Com 'dever cumprido', brasileiros festejam pódio na São Silvestre

Com três pódios na 91ª Corrida Internacional de São Silvestre, os brasileiros finalizaram o ano com a sensação de dever cumprido, até porque ficaram atrás de atletas africanos, o que já era esperado. No masculino, Giovani dos Santos chegou em quinto. Já no feminino, Sueli Pereira Silva ficou terminou em quarto lugar, enquanto Joziane da Silva Cardoso foi a quinta colocada.

Sueli se mostrou bastante emocionada após o resultado e chorou copiosamente. "São oito anos que eu estou tentando esse pódio, e consegui melhorar minha classificação. São 15 anos de luta, não é fácil correr contra as atletas africanas", disse a corredora, que dedicou a façanha a seu marido e seu treinador.

"Tentei, dei meu máximo, mas não consegui. Quem sabe no ano que vem consigo melhorar", disse a atleta, que em 2015 melhorou a sua colocação em relação ao ano passado, quando foi a nona colocada na São Silvestre.

Joziane, que também melhorou sua posição em comparação a 2014 (oitavo para quinto), logo que chegou pegou o telefone e ligou para o marido. "Liguei para ele, que ficou em Campinas e assistiu pela televisão. Ele estava dando pulos de alegria. O pódio da São Silvestre todo mundo almeja, batalhei muito por isso, e agora é um sonho realizado. É incrível", afirmou.

Já Giovani repetiu a colocação do ano passado e mais uma vez foi o corredor do País mais bem colocado na São Silvestre. "Eu fico muito feliz com esse resultado, pois procuro trabalhar para chegar ao lugar mais alto do pódio. Esse ano trabalhei bastante pra isso. Não desisto nunca, procuro enfrentar qualquer um de igual para igual e estou chegando cada vez mais perto dos africanos", concluiu.

O brasileiro lamentou ter saído da luta pela vitória na subida da avenida Brigadeiro Luís Antônio. "Estou feliz. Sei que é difícil, mas vou lutar sempre até conseguir o lugar mais alto no pódio da São Silvestre. Pena que eles desgarraram na subida da Brigadeiro", disse.