Com time misto, Coritiba tenta garantir vaga na Copa Sul-Americana

Livre do risco de rebaixamento, o Coritiba entra em campo na última rodada do Campeonato Brasileiro para tentar garantir vaga na Copa Sul-Americana. Neste domingo, às 17 horas, o time paranaense visita a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

Uma vitória garante a equipe comandada pelo técnico Paulo Cesar Carpegiani no torneio continental. O Coritiba é o atual 14º colocado com 46 pontos, tem um a mais do que o Vitória e dois a mais do que o Sport.

Inicialmente, iriam para a Sul-Americana os times que terminam entre a sétima e a 12ª posições. Mas como o Grêmio (oitavo colocado) e a Chapecoense (nona) disputarão a Libertadores, foram abertas mais duas vagas para a Sul-Americana, que ficarão com o 13º e o 14º colocados.

A diretoria do Coritiba, no entanto, não parece muito preocupada com a chance de disputar essa competição, já que antecipou as férias de alguns titulares. Com isso, o time que entrará em campo neste domingo deve ser misto. A principal novidade será a presença do jovem Julio Rusch na vaga do meia Ruy.