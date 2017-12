Com título na Espanha, Nadal sobe na Corrida dos Campeões Além de faturar o bi no ATP de Barcelona e atingir a incrível marca de 47 vitórias consecutivas no saibro - passando o lendário sueco Bjorn Borg -, o espanhol Rafael Nadal pode comemorar, nesta segunda-feira, mais uma posição ganha no ranking da Corrida dos Campeões, divulgado pela ATP. Agora com 284 pontos, o atual campeão de Roland Garros passou o croata Ivan Ljubicic e assumiu a segunda colocação, atrás apenas do suíço Roger Federer (562 pontos). No ranking de Entradas, a novidade é a subida de Ljubicic para a terceira posição, superando o argentino David Nalbandian. Na liderança, com muita folga, está Federer, com 7.160 pontos. Rafael Nadal está em segundo, com 4.545 pontos. O melhor brasileiro é o gaúcho Marcos Daniel, que ocupa a 88ª colocação, com 449 pontos. Confira os rankings da ATP desta semana: Entradas 1.º - Roger Federer (SUI) - 7.160 pontos 2.º - Rafael Nadal (ESP) - 4.545 3.º - Ivan Ljubicic (CRO) - 2.690 4.º - David Nalbandian (ARG) - 2.650 5.º - Andy Roddick (EUA) - 2.540 6.º - Nikolay Davydenko (RUS) - 2.360 7.º - James Blake (EUA) - 1.945 8.º - Gaston Gaudio (ARG) - 1.855 9.º - Guillermo Coria (ARG) - 1.800 10.º - Fernando Gonzalez (CHI) - 1.620 88.º - Marcos Daniel (BRA) - 449 89.º - Flávio Saretta (BRA) - 432 321.º - Gustavo Kuerten (BRA) - 100 Corrida dos Campeões 1.º - Roger Federer (SUI) - 562 pontos 2.º - Rafael Nadal (ESP) - 284 3.º - Ivan Ljubicic (CRO) - 250 4.º - Marcos Baghdatis (CYP) - 189 5.º - James Blake (EUA) - 185 6.º - Tommy Haas (ALE) - 174 7.º - David Nalbandian (ARG) - 165 8.º - Jarkko Nieminen (FIN) - 131 9.º - Nikolay Davydenko (RUS) - 126 10.º - Nicolas Kiefer (ALE) - 124 88.º - Marcos Daniel (BRA) - 20