Com título na Suécia, Robredo sobe no ranking da ATP A conquista do título do ATP de Bastad, na Suécia, rendeu bons frutos para o espanhol Tommy Robredo. Com os pontos conquistados neste final de semana na vitória sobre o russo Nikolay Davydenko, o tenista subiu duas posições no ranking de Entradas e agora ocupa a sétima colocação, com 2.050 pontos. Esta é a melhor posição de Robredo desde que começou a jogar profissionalmente em 1998. Entre os primeiros colocados, não houve nenhuma mudança. O suíço Roger Federer segue tranqüilo em primeiro, com 7.260 pontos, e o espanhol Rafael Nadal está em segundo, com 5.125 pontos. Davydenko, derrotado na final em Baastad, continua na quinta posição, com 2.210 pontos. Entre os brasileiros, o gaúcho Marcos Daniel caiu três posições - está agora no 84.º lugar, com 495 pontos -, mas manteve o posto de número 1 do País. O paulista Flávio Saretta, que nesta semana jogará em Stuttgart (Alemanha), ocupa a 107ª colocação, com 405 pontos.