Com tranquilidade, Botafogo estreia no Carioca com vitória sobre Bangu

O Botafogo teve uma estrela tranquila no Campeonato Carioca. Em ritmo de jogo-treino, o time venceu o Bangu por 2 a 0, neste sábado, no estádio de São Januário, no Rio. O resultado coloca a equipe do técnico Ricardo Gomes na liderança do grupo B, com três pontos.

Após ter passado por um 2015 de recuperação, a ideia da equipe é ter um ano mais tranquilo, sem grandes dramas. Sem muito tempo para se recuperar, o retorno aos gramados está marcado para a próxima terça-feira, contra a Portuguesa, em São Januário. Já o Bangu joga contra o Tigres, na quinta-feira, no estádio Los Larios.

Não demorou muito para o Botafogo tomar à frente do marcador. Logo aos 8 minutos, Luis Ricardo roubou a bola e encontrou na área Gervásio Núñez, que dominou e fez 1 a 0. Sem muito esforço, ampliou a vantagem, aos 22 minutos. Gegê cobrou falta na área e Renan Fonseca marcou de cabeça.

Com a vantagem segura no marcador, o time de Ricardo Gomes diminuiu o ritmo e não mais ameaçou o gol adversário. Até o final do primeiro tempo, apenas uma finalização, com Luis Henrique.

A etapa final não foi diferente. Com o Bangu sem forças e qualidade para esboçar uma reação, o Botafogo fez um jogo despretensioso, sem imprimir velocidade. Apenas nos 15 minutos finais, com a entrada de Ribamar, o jogo ficou mais atrativo. Aos 32, Luis Henrique driblou o defensor e chutou para fora.

Aos 42, Leandrinho, jogador da base e uma das novidades na temporada, teve a chance de marcar e ampliar a vantagem, porém o jogador demorou a finalizar e desperdiçou a chance de garantir o 3 a 0 do Botafogo na estreia do torneio estadual.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 BANGU

BOTAFOGO - Jefferson; Diego, Renan Fonseca, Emerson e Diogo Barbosa; Airton (Dierson), Rodrigo Lindoso, Gegê (Leandrinho), Luis Ricardo e Gervasio Núñez (Ribamar); Luís Henrique. Técnico: Ricardo Gomes.

BANGU - Célio Gabriel; Paulo, Anderson Penna, Arthur Sanches (Matheus Avelar) e Guilherme; Yves, Júnior, William Amendoim e Almir; Geraldo (Salatiel) e Giovanni (Magnum). Técnico: Emanoel Sacramento.

ÁRBITRO - Péricles Bassols.

GOLS - Núñez, aos 8, e Renan Fonseca, aos 22 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Airton (Botafogo); Júnior, Almir e Giovanni (Bangu).

RENDA - R$ 36.305,00.

PÚBLICO - 1.647 pagantes (2.049 no total).

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio.