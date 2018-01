Com ultrapassagem no fim, Márquez ganha em Indianápolis na MotoGP

Atual bicampeão da MotoGP, o espanhol Marc Márquez tenta mostrar que ainda está no páreo pelo tri nesta temporada. Depois de problemas físicos no início do ano, que o fizeram não pontuar em algumas corridas, o piloto da Honda usou toda a sua técnica para vencer neste domingo a etapa de Indianápolis da MotoGP, no tradicional circuito norte-americano.

Márquez largou na pole, mas logo perdeu a liderança para o compatriota Jorge Lorenzo. Até as voltas finais, as posições eram mantidas, mas aí apareceu a astúcia e perícia do bicampeão, que pressionou o rival da Yamaha e conseguiu a ultrapassagem para garantir mais uma vitória na MotoGP.

Em sua sexta corrida em circuitos dos Estados Unidos, este foi o sexto triunfo do espanhol. Marc Márquez também entrou para a história como o piloto que conquistou a 700.ª vitória da Honda no Mundial de Motovelocidade.

A disputa pelo terceiro lugar também foi emocionante. Com problemas no rendimento de sua moto, o italiano Valentino Rossi, líder do campeonato, passou praticamente a prova interina na quarta colocação, atrás do espanhol Dani Pedrosa. Na volta final, Rossi conseguiu ultrapassar o rival e terminou a etapa na terceira posição.

A quinta colocação foi do italiano Andrea Iannone, seguido pelo inglês Bradley Smith, pelo espanhol Pol Espargaró e pelo também inglês Cal Crutchlow. O italiano Andrea Dovizioso apareceu em nono, com o compatriota Danilo Petrucci fechando o Top 10.

Com o resultado em Indianápolis, Valentino Rossi chegou aos 195 pontos e agora tem nove de vantagem para Jorge Lorenzo. Marc Márquez chegou aos 139 e assumiu a terceira colocação, à frente de Andrea Iannone e Bradley Smith.