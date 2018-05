Com um a mais desde o primeiro minuto, Botafogo goleia Ituano pelo Paulistão

A partida não precisou nem de um minuto para começar a esquentar. Antes do primeiro giro do relógio, Allan Dias recebeu dentro da área e finalizou colocado. A bola passou do goleiro Fábio, mas não pelo zagueiro Luiz Felipe, que se comportou como um autêntico camisa 1 e salvou com a mão em cima da linha.

Pênalti e cartão vermelho para o defensor do Ituano. Depois de muita reclamação e conversa, Nunes foi para a bola e cobrou no meio do gol. Fábio fez a defesa com os pés, mas Allan Dias apareceu para completar no rebote, aos três minutos.

Mesmo com um a menos, o Ituano foi valente, teve mais posse de bola, mas não conseguiu finalizar contra o gol de Neneca. O Botafogo, por outro lado, se segurou como pode e ampliou a vantagem em contra-ataque, aos 43 minutos. Allan Dias recebeu cruzamento da direita, dominou e finalizou forte, sem chances de defesa. Ainda antes do intervalo, Marcão, do Ituano, ficou cara a cara com Neneca, mas finalizou em cima do goleiro.

Bastante seguro, o Botafogo voltou para segundo tempo com o objetivo de segurar o adversário e cumpriu bem a sua proposta. O Ituano ficou rodando a área, tocando de um lado para o outro, sem finalizar contra a meta botafoguense.

Aos 30 minutos, os donos da casa conseguiram ampliar em situação bastante curiosa. Felipe Nunes, que havia entrado no intervalo, sentiu uma lesão e teve que ficar em campo, pois o Botafogo tinha feito as três trocas. Mesmo mancando, ele teve forças para se esticar e completar cruzamento de Augusto Ramos. Em contra-ataque, aos 42, o time da casa ainda ampliou com Serginho, após boa jogada de Daniel Borges pela direita.

O Botafogo volta a campo contra o Red Bull Brasil, nesta quarta-feira, às 19h30, novamente no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Na quinta, o Ituano recebe a Ferroviária, às 19 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 4 x 0 ITUANO

BOTAFOGO - Neneca; Daniel Borges, Caio Ruan, Mirita e Augusto Ramos; César Gaúcho, Rodrigo Thiesen, Allan Dias (Léo Coca) e Danilo Bueno (Felipe Nunes); Diogo Campos e Nunes (Serginho). Técnico: Marcelo Veiga.

ITUANO - Fábio; Raul Prata, Naylhor, Luiz Felipe e Peri; Wellington Simião, Jonatan (Guly) e Marcelinho; Claudinho (Rubinho), Marcão e Ruan (Michel). Técnico: Tarcísio Pugliese.

GOLS - Allan Dias, aos 3 e aos 43 minutos do primeiro tempo; Felipe Nunes, aos 30, e Serginho, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Danilo Bueno, Nunes e Serginho (Botafogo); Fábio, Claudinho, Marcão e Jonatan (Ituano).

CARTÃO VERMELHO - Luiz Felipe (Ituano).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (Fifa).

RENDA - R$ 37.560,00.

PÚBLICO - 2.626 pagantes.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).