Com uma derrota em 36 jogos, Talita e Larissa são campeãs brasileiras

A penúltima etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia só confirmou o que mais cedo ou mais tarde aconteceria: Larissa e Talita são as campeãs nacionais da temporada 2014/2015. A garantia do título veio com o avanço delas às semifinais da etapa de Jaboatão dos Guararapes (PE), neste sábado. Mais cedo, Maria Clara e Carol foram eliminadas nas oitavas de final e deram adeus à perseguição às lideres do ranking.

A conquista coroa um retorno incrível de Larissa ao vôlei de praia. Aposentada no fim de 2012, a defensora viu ser frustrado o plano de ser mãe e decidiu voltar a jogar em meados do ano passado. Desde então, a dupla que ela formou com Talita quase não perdeu. Só no Circuito Brasileiro são 35 vitórias em 36 jogos até aqui. Das sete etapas já disputadas, elas ganharam seis.

"Quando voltei a jogar, queria ser campeã, estava trabalhando justamente para isso. Sabia que teria muitas dificuldades, coisas que teria que ultrapassar, coisas novas que teria que aprender. Desde maio até agora estou dedicada 200% ao vôlei de praia e esse título é uma recompensa por tudo que eu e Talita nos dedicamos", comenta Larissa.

Ao decidir voltar para o vôlei de praia, a defensora, que formava dupla com Juliana até parar, foi atrás de Talita e do técnico Reis Castro, que trabalhou com ela desde o início da carreira. A equipe deu certo. "A Talita foi incrível, me aceitou com meus defeitos e minhas virtudes, me ensinou muito. Se sou uma nova parceira, uma nova atleta, devo demais a ela", completou Larissa.

A jogadora fez questão de agradecer, publicamente, à sua esposa, a também jogadora Lili. "A Lili também foi fundamental, me apoiou desde a decisão de voltar a jogar, até nos momentos de dúvida, de decidir quando retornar", disse Larissa, em declaração reproduzida pelo site da CBV.

Larissa se tornou heptacampeã brasileira (venceu em 2005, 2006, 2007, 2010 e 2011 com Juliana e 2008 com Vivian, quando Juliana se recuperava de lesão). Já Talita ganhou o título pela segunda vez. Em 2009, foi campeã em parceria formada com Maria Elisa, hoje parceira de Juliana.

"Chegar a esse título logo na primeira temporada juntas foi algo que aconteceu mais rápido do que imaginávamos. São duas grandes jogadoras, dois talentos, mas não é só isso que faz um time, um time é formado de muitas outras coisas. É formado de respeito, admiração mútua, vontade de estar na quadra com a parceira, se doar a cada jogo, isso que faz dar certo", comenta Talita.