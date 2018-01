Com vaga na final, Emily exalta grupo da seleção feminina de futebol

A seleção brasileira feminina de futebol está na decisão do Torneio Internacional de Manaus. Com o triunfo por 3 a 1 sobre a Itália, na noite da última quarta, a equipe garantiu que entrará em campo na final, diante das mesmas italianas, domingo, com a vantagem do empate.

Para a técnica Emily Lima, que faz sua estreia no comando da seleção neste torneio, o mais importante tem sido obter estes resultados mesmo revezando bastante as jogadoras. "Eu trabalho com grupo. Na minha equipe vai entrar quem estiver melhor, e eu vou dar oportunidade a todas que estão aqui comigo. Por isso, aproveitem as oportunidades", avisou.

Uma das poucas que não saiu da equipe ainda foi a goleira Bárbara, titular nas três partidas da primeira fase e uma das destaques do Brasil desde a Olimpíada. A jogadora, aliás, comentou sobre este novo trabalho de Emily e apostou em uma seleção forte nos próximos compromissos.

"A parte tática não mudou muito ainda. Mas estamos trabalhando muito, já deu para ver alguns pontos da Emily no trabalho. Acredito que se mantivermos esse ritmo, vamos chegar muito forte para o Mundial e os Jogos Olímpicos, por exemplo", disse.