Com ventos fracos, ABN Amro 1 continua liderando na Volvo Após 17 dias e 12 horas de disputa da quarta etapa da Volvo Ocean Race, realizada entre as cidades de Wellington (Nova Zelândia) e Rio de Janeiro, o barco holandês ABN Amro 1 continua na liderança, mesmo sendo prejudicado pela queda dos ventos, que atingiram 4km/h na noite de terça. A falta de ventos está sendo provocada pelas altas pressões na costa brasileira. Pela previsão dos meteorologistas, os fracos ventos devem continuar nesta quarta, o que pode fazer com que os barcos cheguem atrasados ao Rio de Janeiro - inicialmente, a chegada está prevista para este fim de semana. Em segundo lugar na etapa está o norte-americano Pirates, seguido de perto pelo outro barco holandês, o ABN Amro 2. Já o Brasil 1 continua na quarta posição. Veja a classificação atualizada da Volvo: 1.º - ABN Amro 1/HOL - Mike Sanderson 2.º - Pirates/EUA - Paul Cayard 3.º - ABN Amro 2/HOL - Sebastián Jossé 4.º - Brasil 1/BRA - Torben Grael 5.º - Ericsson/SUE - Neal Mc Donald 6.º - Movistar/ESP - Bouwe Bekkingl