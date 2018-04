Com virose, Isinbayeva está fora do Europeu de Atletismo

A russa Yelena Isinbayeva anunciou oficialmente nesta sexta-feira que não poderá participar do Campeonato Europeu de Atletismo Indoor, que acontecerá entre os dias 4 e 6 de março, por conta de uma virose.

A saltadora está afastada dos treinamentos desde a última semana, quando contraiu a doença. De acordo com seu treinador, Vitaly Petrov, em entrevista ao diário russo Sovetskiy Sport, a atleta poderia voltar a competir no início de março, mas estaria fora de forma. Ainda de acordo com Petrov, ela irá para Monte Carlo treinar quando se recuperar.

Isinbayeva é a principal rival da brasileira Fabiana Murer no salto com vara. A russa bateu 27 vezes o recorde mundial da modalidade e conquistou, entre outros títulos, dois ouros olímpicos, em Atenas-2004 e Pequim-2008.