Com volta de Ricardo Oliveira como atração, Santos pega o Red Bull Brasil

Caso o atacante seja poupado, a opção do técnico Dorival Junior é o camaronês Joel, autor de dois gols na goleada de 4 a 1 sobre o Mogi Mirim, na última quinta-feira, no Pacaembu. Paulinho é a terceira opção.

Independentemente do centroavante escolhido, todos os ataques do Santos vão passar pelos pés do meia Lucas Lima. Na ultima partida, ele fez um gol de pênalti e participou diretamente de outro tento. Além disso, o armador do time ampliou suas funções na quinta-feira, também marcou no campo de defesa e fez vários desarmes.

A presença de Serginho, novo meia que está conquistando espaço entre os titulares, facilitou o jogo de Lucas Lima. Ao dividir a armação das jogadas, Serginho dá liberdade para os deslocamentos do principal armador. Além disso, o próprio meia de 20 anos aposta na versatilidade para se firmar. No momento, é o principal candidato a ocupar a vaga que foi de Geuvânio e, depois, de Marquinhos Gabriel. "Esse é o momento do Serginho", disse o técnico Dorival.

EVOLUÇÃO - Invicto e líder do Grupo A com dois pontos de vantagem sobre São Bento e Linense, o Santos ainda precisa ser mais rápido na troca de passes e também ser mais eficiente na recomposição depois de perder a bola. Essa é a evolução que o treinador pretende ver no jogo deste domingo, fora de casa. "O time ainda oscila um pouco, mas estamos sendo mais equilibrados, na defesa e no ataque", diz o treinador.

Do ponto de vista defensivo, o time foi mais consistente nos últimos jogos. Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo tiveram pouco trabalho. O novo reforço Luiz Felipe, contratado do Paraná, foi relacionado para o jogo.