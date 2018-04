Coma é punido por troca de pneu no Rally Dakar

Coma chegou na segunda colocação na etapa disputada entre as cidades de Iquique e Antofagasta, no deserto chileno, e ficou 1 hora, 6 minutos e 50 segundos atrás do francês Cyril Despres, líder da disputa entre as motos. Com a punição, o espanhol caiu para a 24ª colocação.

Marc Coma lamentou a decisão dos organizadores. "Creio que é uma injustiça. Em nenhum momento se pode mostrar que eu troquei a roda", disse o espanhol, em entrevista à Rádio Cooperativa. Ele admitiu que pode recorrer e afirmou que ainda vai definir se continuará na prova.

Após a realização de sete etapas, o sábado está servindo para reparos e descanso dos competidores do Rally Dakar. A disputa volta a ser realizada no domingo, com a realização da etapa entre as cidades de Antofagasta e Copiapó.