Comaneci diz que é preciso ´sorte´ para vencer chinesas

A ex-ginasta romena Nadia Comaneci disse nesta terça-feira que quem competir com a China no Mundial de Stuttgart precisará de uma preparação excelente e também de uma dose de sorte. "Quando eu competia, as chinesas já eram muito boas. Mas na época cometiam muitos erros que agora parecem ter corrigido", comentou, durante um ato promocional em Manila, capital das Filipinas. Na sua opinião, as ginastas russas não deverão ser uma grande ameaça à hegemonia chinesa na competição classificatória para os Jogos Olímpicos de Pequim. Comaneci também comentou as novas regras da Federação Internacional de Ginástica, que não estabelecem limite de dificuldade aos exercícios. A decisão tem sido criticada por alguns treinadores, que apontam para o risco de lesões graves. Mas a ex-ginasta disse que "as regras mudam a cada quatro anos e alguém sempre se queixa". "As lesões graves quase sempre estão relacionadas com a preparação, e podem ser evitadas com um bom treino, como em qualquer esporte", receitou a romena. Comaneci, de 45 anos, ganhou cinco medalhas, três delas de ouro, nos Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976, e outras quatro, sendo duas de ouro, em Moscou, em 1980. Foi a primeira ginasta na história a receber dos juízes uma nota 10 por um exercício, em Montreal, quando tinha 14 anos.