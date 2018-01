Começa 2ª etapa do Surf na Pororoca Começou nesta quinta-feira, no Maranhão, a segunda etapa do Circuito de Surf na Pororoca. Oito atletas estão participando do evento que acontece no rio Mearim, no município de Arari, a 190 quilômetros de São Luis. Somente duas das quatro baterias da primeira fase foram realizadas, pois o motor do barco que levava quatro competidores apagou e eles não conseguiram chegar a tempo no lugar onde deveriam entrar na onda. Sorte dos outros quatro surfistas, que se encontravam em outro barco e puderam competir. Destaque para Ricardo Tatuí, do Rio de Janeiro, que venceu a primeira disputa e para o pernambucano Sávio Carneiro, o segundo classificado do dia. Sávio, atual vice-líder do ranking profissional do Circuito Brasileiro de Surfe Profissional, participa pela primeira vez do evento como convidado. Ele surfou durante 11 minutos e se mostrou bem entusiasmado com a onda de 1,5 metro de altura. "É uma onda muito boa e apesar de eu ter perdido um tubo, consegui manobrar bastante, dando várias rasgadas e batidas", comentou o atleta. O favorito do evento, o paranaense Sandro Rogério, tricampeão da etapa de São Domingo de Capim (PA), foi um dos prejudicados pela pane no barco e terá que esperar até está sexta-feira para estrear na competição. A onda da pororoca - fenômeno de encontro das águas do rio e do oceano que pode atingir até 30 quilômetros de velocidade - só ocorre uma vez por dia, na mudança da maré, durante cerca de quatro dias após a lua cheia e lua nova. Neste primeiro dia de competição, atletas, juízes e toda a produção do evento acordaram as quatro e meia da manhã, para ter tempo de se preparar a estar a postos no lugar certo de pegar a onda por volta das oito horas. Nesta sexta-feira a rotina se repete, só que a onda deve aparecer um pouco mais tarde, de acordo com a variação da maré. O evento termina no sábado e dará cinco mil reais de premiação, sendo dois mil reais para o campeão.