Começa 2.ª fase do Mundial de handebol A segunda fase do Mundial Masculino de Handebol, na Tunísia, terá nesta segunda-feira com seis partidas. O Brasil está fora da competição, após terminar em quinto na fase de classificação, sendo que só três equipes se classificam. Alemanha, líder do Grupo D, enfrenta a Eslovênia que é a líder do Grupo B. O time da casa, terceiro colocado no Grupo A, enfrenta a República Tcheca. Outros jogos: Suécia e Sérvia e Montenegro; Croácia e Noruega; Rússia e França.