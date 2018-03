Começa 8ª Maratona de São Paulo Foi dada a largada para a 8ª Maratona de São Paulo, que começou pontualmente às 9 horas da manhã deste domingo e levará mais de 8 mil atletas, entre homens e mulheres, profissionais e amadores, de 18 países, pelas ruas da cidade. Os competidores saíram da Praça Charles Müller, em frente ao Estádio do Pacaembu, e percorrerão 42.195 metros até o Parque do Ibirapuera. Quem chegar em primeiro embolsará R$ 18.500 e se for brasileiro levará ainda um carro 0 Km. Serão distribuídos, no total, R$ 144 mil em prêmios. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou um esquema especial de trânsito hoje para a realização da maratona. O objetivo é monitorar o trânsito nas imediações do percurso e garantir as condições normais de circulação no sistema viário principal da cidade. As vias do percurso da maratona foram interditadas uma hora antes do início da corrida, com bloqueios e desvios. Os túneis Jânio Quadros e Tribunal de Justiça estão interditados desde a zero hora hoje. A SPTrans alterou o itinerário de 139 linhas de ônibus por causa da maratona. A avenida Pacaembu está interditada entre a rua Alagoas e a avenida Arnolfo de Azevedo, onde estão concentrados os participantes da maratona. Percurso da maratona Praça Charles Miller: avenida Pacaembu; avenida Marques de São Vicente; rua Norma Pieruccini Gianotti; avenida Rudge; viaduto Engenheiro Orlando Murgel; avenida Rio Branco; alameda Glete; alameda Barão de Limeira; rua Helvétia; alça de acesso ao elevado e elevado Presidente Costa e Silva; largo Padre Péricles; rua Marta; rua Tagipuru; rua Júlio Gonzales; rua Pedro Machado; avenida Auro Soares de Moura Andrade; avenida Pacaembu; avenida Marques de São Vicente; praça Luís Carlos Mesquita; viaduto Antártica; praça Marrey Júnior; avenida Sumaré; avenida Paulo VI; rua Henrique Schaumann; rua Teodoro Sampaio; avenida Pedroso de Moraes; praça Panamericana; avenida Professor Fonseca Rodrigues; praça Apecatu; avenida Queiróz; ponte Jaguaré; avenida Jaguaré; rua Torres de Oliveira; avenida Escola Politécnica; avenida Professor Mello Moraes; avenida Professor Almeida Prado; rua do Matão; rua de acesso ao Instituto de Matemática e Estatística; avenida Professor Luciano Gualberto; avenida Professor Lúcio Martins Rodrigues; avenida Professor Mello de Moraes; praça professor Reinaldo Porcha; avenida Afrânio Peixoto; rua Alvarenga; ponte Cidade Universitária; avenida Professor Manoel José Chaves; praça Panamericana; avenida Antônio Batuíra; avenida das Nações Unidas; rua do Sumidouro; rua Eugênio de Medeiros; ponte Bernardo Goldfarb; avenida Waldemar Ferreira; rua Desembargador Armando Fairbanks; rua Agostinho Cantu; rua Pirajussara; avenida Waldemar Ferreira; túnel Doutor Euryclides de Jesus Zerbini; avenida Lineu de Paula Machado; túnel Presidente Jânio Quadros; avenida Presidente Juscelino Kubitschek; túnel Tribunal de Justiça; avenida Joaquim de Moura Andrade; avenida República do Líbano; rua Manuel da Nóbrega, chegada no parque Ibirapuera ? portão 9. Ônibus Foram mudados os itinerários dos coletivos que circulam pelas avenidas Pacaembu, trecho Av. Arnolfo de Azevedo e Av. Gal Olímpio da Silveira, trecho entre a Av. Gal. Olímpio da Silveira e Av. Marquês de São Vicente, R. Norma Pieruccini Giannotti, Av. Rudge, Viaduto Eng.º Orlando Murgel, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Barão de Limeira, R. Helvétia, Alça de acesso ao Elevado, Elevado Pres. Costa e Silva, Largo Pe. Pericles, R. Marta, R. Tagipuru, R. Júlio Gonzales, R. Pedro Machado, Av. Auro Soares de Moura Andrade, Av. Pacaembu, Av. Marquês de São Vicente, Pça. Luís Carlos Mesquita, Viaduto Antártica, Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Sumaré, Av. Paulo VI, R. Henrique Schauman, R. Teodoro Sampaio, Av. Pedroso de Moraes, Pça. Pan Americana, Av. Prof. Fonseca Rodrigues, Pça. Bethoven, Av. Prof. Fonseca Rodrigues, Pça. Apecatu, Av. Queiróz Filho, Ponte Jaguaré, Av. Jaguaré, Rua Torres de Oliveira, Av. Escola Politécnica, Av. Prof. Mello Moraes, Av. Prof. Almeida Prado, R. do Matão, R. de acesso ao Instituto de Matemática e Estatística, Av. Prof. Luciano Gualberto, Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, Av. Prof. Mello Moraes, Pça. Prof. Reinaldo Porcha, Av. Afrânio Peixoto, Rua Alvarenga, Ponte Cidade Universitária, Av. Prof. Mel. José Chaves, Pça. Pan-americana, Av. Antônio Batuíra, até Av. dos Semaneiros, Av. Antônio Batuíra, Av. das Nações Unidas, Rua do Sumidouro, R. Eugênio de Medeiros, Ponte Bernardo Goldfarb, Av. Waldemar Ferreira, R. Desembargador Armando Fairbanks, R. Agostinho Cantu, R. Pirajussara, Av. Waldemar Ferreira, Túnel Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, Av. Lineu de Paula Machado, Túnel Jânio Quadros, Av. Presidente Juscelino Kubitschek, Túnel Tribunal de Justiça do Est. de São Paulo, Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade, Av. República do Líbano e R. Manoel da Nóbrega. Para obter maiores informações sobre os itinerários o usuário deve ligar para a Central de Atendimento ao Usuário, no telefone 158.