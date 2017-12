Começa a aventura da volta ao mundo A Volvo Ocean Race terá oito meses de duração e os competidores ? dentre eles a inédita participação de um veleiro brasileiro, comandado pelo bicampeão olímpico Torben Grael ? navegarão por 31.250 milhas náuticas, mais de 57 mil quilômetros. A primeira grande aventura ? uma, de 6.400 milhas náuticas, cerca de 11.800 km até a Cidade do Cabo ? começa neste sábado, em Vigo. O porta-aviões da marinha espanhola Príncipe de Astúrias dará a largada, às 11 horas (horário de Brasília), com a presença do rei Juan Carlos I. A previsão é de que seja acompanhada por mais de 500 barcos e também um grande público no Porto Desportivo de Vigo. A Volvo Ocean Race é um evento que envolve 300 milhões de euros em investimento, entre equipes e organização. A regata de volta ao mundo segue para a Cidade do Cabo (África do Sul) e depois para Melbourne (Austrália), Wellington (Nova Zelândia), Rio (Brasil), Baltimore, Anápolis e Nova York (EUA), Portsmouth (Inglaterra) e Roterdã (Holanda) para terminar em Gotemburgo (Suécia), em junho. A primeira etapa deve durar entre 18 e 22 dias, de acordo com os ventos ? nesse trecho, os barcos pegam calmarias equatoriais. Várias modificações foram adotadas na prova para esta edição. Os barcos ? o do Brasil 1 veio do escritório Bruce Farr Yatch, um projetista neozelandês ? mudaram para tornar a disputa mais interessante. Continuam muito resistentes, mas estão mais leves e rápidos. Os organizadores querem garantir que os competidores desafiem a velocidade, apesar dos icebergs e ondas gigantes, em trechos como os dos mares do Sul. O comandante Torben Grael, dono de cinco medalhas olímpicas, garante que velocidade na água traz tantos riscos quanto em terra. ?Mas todos irão exatamente em busca de vento forte e velocidade.? Na pontuação da prova, também foram incluídas mudanças, com a disputa de algumas regatas curtas, nos portos, e os portões, que valem metade dos pontos. Após a primeira regata local, em Sanxenxo, Espanha, o Ericsson Team, barco sueco, lidera a competição com 3,5 pontos. O Brasil 1, com 3 pontos é o segundo, à frente do Piratas do Caribe, barco americano construído pela Disney (2,5), Movistar, da Espanha (2), ABN Amro Two (1,5) e ABN Amro One (1), ambos da Holanda, e o australiano Premier Challenge, que não fez a regata local. O Brasil 1 foi construído em Indaiatuba (SP) ? ficou pronto em junho. O projeto, com vários patrocinadores, está orlado em US$ 15,8 milhões. Torben Grael, de 45 anos, acha que tem um barco competitivo e uma tripulação com uma mescla ideal. São seis os brasileiros (Marcelo Ferreira, Joca Signorini, André Bochecha Fonseca, Horácio Carabelli e Kiko Pelicano), com experiência em vela olímpica, e quatro estrangeiros (os neozelandeses Adrienne Cahalan, Stwart Wilson e Andy Meiklejohn e o espanhol Roberto Chuny Bermudez), com vivência em vela oceânica. E tudo isso com sintonia ? convivendo em um espaço apertado, sem conforto, dormindo pouco e em estreitos beliches de lona, se alimentando de pozinho com água dessalinizada (comida liofilizada), enfrentando situações estressantes... E com o mesmo objetivo ? chegar na frente.