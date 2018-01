Começa a briga pela sucessão no COI A corrida pela cadeira da presidência do Comitê Olímpico Internacional, que o espanhol Juan Antonio Samaranch deixa vaga na eleição de 16 de julho, em Moscou, começa a se acelerar. De apenas nomes apontados como favoritos - Dick Pound e Jacques Rogge -, outros membros do COI apareceram fazendo campanha na semana que passou, durante reunião realizada em Dacar, no Senegal. Agora já surgem mais o húngaro Pal Schmitt e a norte-americana Anita DeFrantz - única mulher do Comissão Executiva do COI e primeira a se candidatar a esse cargo. Leia matéria completa no JT