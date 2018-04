Começa a 'caça' pela vaga olímpica no Japão

Claramente sem ostentar o domínio que já apresentou um dia, a seleção brasileira masculina de vôlei estreia hoje na Copa do Mundo, no Japão, reforçada por veteranos colecionadores de títulos. A meta é obter uma das três vagas para os Jogos Olímpicos de Londres.

O meio de rede Gustavo e o líbero Serginho, ambos com 36 anos, são as velhas novidades no time comandado por Bernardinho, que deu alto grau de prioridade à Copa do Mundo. Tanto que enviou um time reserva para os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Nem ele mesmo deu as caras por lá. A equipe, que mesmo assim conquistou a medalha de ouro com vitória sobre Cuba na final, foi comandada pelo auxiliar Rubinho.

O primeiro adversário, em partida que começa às 7h20, é o Egito, na cidade de Kagoshima. A partida será transmitida pelo SporTV e Esporte Interativo.

Em 2003 e 2007, o Brasil não só obteve a vaga olímpica como também foi campeão da Copa do Mundo. O título hoje parece um objetivo distante. Na final da Liga Mundial, o Brasil, que tem problemas na posição de levantador, foi superado de maneira incontestável pela Rússia.

Ciente dessa dificuldade, Bernardinho submeteu o grupo a uma preparação de cinco meses. A ênfase foi conferida à preparação física. Afinal, serão 11 jogos ao longo de 14 dias.

Para fazer frente a essa exigência, o treinador tratou de preparar todos os jogadores para entrar e cumprir seu papel.

"O Bernardo tem preparado todos os jogadores muito bem e mexido bastante nos times durante o treino. Temos um grupo que todos têm condições de jogar e acho que isso é uma vantagem do Brasil. Vai ser possível poupar sempre que preciso", diz o ponteiro Murilo.