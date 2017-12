Começa a Copa São Paulo de hipismo Começa amanhã a 30.ª edição da Copa São Paulo de Hipismo, reunindo cerca de 600 conjuntos na Sociedade Hípica Paulista (Rua Quintana, 206, Brooklin). O concurso de saltos terá início às 9 horas, com a primeira das três provas do dia, com obstáculos a 1,30 m de altura. A segunda será às 11 horas (1,35 m) e, na disputa mais importante do dia, com obstáculos a 1,40 m de altura, às 15h30, estarão presentes cavaleiros de destaque como Vítor Alves Teixeira e Cláudia Itajahy. As provas de adestramento serão realizadas de amanhã a domingo.