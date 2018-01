Começa a sessão do COI em Cingapura Começou na noite desta terça-feira, já manhã de quarta em Cingapura, a 117ª sessão do Comitê Olimpíco Internacional, em que será escolhida a sede da Olimpíada de 2012. A previsão é que a cidade vencedora saia apenas às 8h30 de quarta-feira, pelo horário de Brasília - SporTV, ESPN Brasil e Bandsports transmitem a eleição a partir das 7h30. Ao longo do dia em Cingapura, as cinco cidades irão apresentar seus projetos aos 99 delegados com direito a voto - já descontada a ausência confirmada do francês Guy Drut e do grego Nikos Filaretos. Paris, Nova York, Moscou, Londres e Madri, nessa ordem, terão uma hora cada para defender a sua candidatura. Paris é apontada como favorita, mas Londres também tem boas chances. Madri corre por fora nas apostas, enquanto Nova York e Moscou são consideradas azarões.