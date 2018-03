Começa a Volta do Rio de Ciclismo O ciclista André Grizante, líder do ranking brasileiro, campeão da Volta de Porto Alegre, da equipe Extra Caloi Suzano, é um dos destaques na disputa da Volta do Rio, que começa amanhã, às 21h30, com o prólogo de 4 km na Praia do Leme. A primeira etapa será quarta-feira, com percurso de 132,8 km entre Niterói e Cabo Frio. A competição, que prossegue até sábado, conta pontos para o ranking da União Ciclística Internacional (UCI), que definirá a quantidade de vagas por país na Olimpíada. O Brasil ocupa atualmente o 30.º lugar, posição que terá de manter até dia 30 para levar três ciclistas para a Grécia.