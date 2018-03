Começa decisão do Nacional da discórdia

O playoff decisivo do Nacional Masculino de Basquete - marcado por grave dissidência dos clubes de São Paulo - tem início hoje. Flamengo e Universo/BRB, de Brasília, fazem o primeiro jogo da final às 20 horas, no Maracanãzinho. A série melhor-de-cinco prossegue domingo, novamente no Rio, às 12h30. A terceira partida será em Brasília, na terça-feira. A 19ª edição do Nacional foi manchada pelo boicote dos paulistas. Alegando que não tiveram suas reivindicações de participação direta no gerenciamento do Nacional da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) atendidas, os times do Estado fizeram um torneio paralelo, a Supercopa - está nas semifinais. Somente Rio Claro, e ainda assim em parceria com a gaúcha Ulbra, entrou como paulista. O técnico Aloisio Ferreira, do Brasília, o atual campeão, disse que a competição ''foi muito boa, mas seria ainda melhor se tivesse todos os times do Brasil.'' ''Faltaram os quatro representantes de São Paulo. Mas, tirando o Iguaçu, do Rio, que não venceu nenhum jogo, o torneio foi competitivo.'' Lula disse que a divisão ''não é inteligente e nem vantajosa''. Observou que, com a Supercopa, os times de São Paulo repetiram o Estadual e os outros fizeram um Nacional sem a força paulista. Tricampeão carioca e vice da Liga Sul-Americana, o Flamengo concluiu a primeira fase do Nacional em primeiro (41 pontos, 19 vitórias e 3 derrotas). Nas quartas-de-final eliminou o Cetaf/Espírito Santo e na semifinal o Joinville. O Universo foi 3º (37 pontos, 15 vitórias e 7 derrotas). Nas quartas, eliminou Uberlândia e na semi o Minas.