Começa em Portugal 29ª edição do Rally Dakar A 29ª edição do Rally Dakar começou neste sábado em Lisboa com a saída do primeiro participante, o português João Carlos Nazaré Santos. A largada foi dada às 4h30 (de Brasília) e o espanhol Marc Coma, defensor do título, será o último a sair, às 6h05. No total, 231 motos, 14 "quads", 181 carros e 85 caminhões disputam a corrida, que terminará dia 21 nas margens do Lac Rose, na capital do Senegal, após 7.915 quilômetros, 4.309 deles cronometrados. A caravana completará inicialmente um trecho de 115 quilômetros, para então chegar à primeira etapa cronometrada, de 117 quilômetros. Depois de mais 260 quilômetros, os participantes chegarão em Portmão, no Algarve. A segunda etapa terminará em Málaga, na Espanha, amanhã. Os veículos embarcarão em seguida com destino à localidade marroquina de Tânger. Participam desta edição 518 pilotos de 42 países. O Brasil conta com oito participantes. O trajeto iniciado em Portugal atravessa a Espanha e passa por Marrocos, Saara Ocidental, Mauritânia, Mali e Guiné até chegar ao Senegal. Neste ano, além da mudança da data (o rali tradicionalmente começava antes do Ano Novo) a novidade é um plano de segurança.