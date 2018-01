Começa em Torres a 2ª etapa do SuperSurf Cerca de cem surfistas de todo o Brasil se encontram em Torres, no Rio Grande do Sul, para a segunda etapa do SuperSurf, o Circuito Brasileiro de Surfe Profissional. A competição começou nesta quarta-feira e marca a estréia do estado gaúcho na primeira divisão do circuito. Apesar das ondas pequenas na véspera do início do evento, a previsão é que o mar melhore. O atual líder do ranking, o tricampeão brasileiro Peterson Rosa (PR), confirmou presença na disputa, apesar de ainda não ter sido visto treinando nas ondas da Prainha, onde acontece o evento. Ele venceu a primeira etapa do SuperSurf em Maresias (SP), saindo na frente pela briga do título. Já o pernambucano Sávio Carneiro, vice-líder do ranking e vencedor da competição especial na pororoca do Maranhão, há pouco mais de uma semana, chegou antes em Torres para afiar as manobras para a competição. Entre os integrantes da elite do surfe mundial, além de Peterson irão correr esta segunda etapa do SuperSurf o paraibano Fábio Gouveia, o baiano Armando Daltro, o atleta do Rio de Janeiro Victor Ribas e o catarinense Neco Padaratz, este último como convidado. São sessenta mil reais de premiação por etapa para a categoria masculina, mais um carro para o campeão. Tita - Na categoria feminina, são apenas vinte e quatro surfistas para concorrer aos vinte mil reais de prêmio. A cearense Tita Tavares é quem lidera o ranking e apesar de ainda não estar totalmente recuperada de uma virose que a deixou fora da etapa mundial do WCT (World Championship Tour) nas Ilhas Fiji, ela vai competir em Torres. Silvana Lima, outra atleta do Estado do Ceará é a vice-líder do ranking, seguida por Andréa Lopes (RJ), que assim como Peterson, é tricampeã brasileira. O último título da carioca foi conquistado no ano passado. Sistema - O SuperSurf inaugurou em 2003 um novo formato de competição, ampliando o número de competidores de 46 para 74 surfistas na categoria masculina, e de 16 para 22 na feminina. Fora estes atletas, que se classificam pelo ranking, em cada etapa são convidados outros seis, na disputa dos homens, definidos pelo conselho da Abrasp (Associação Brasileira de Surfe Profissional) e pela federação local onde ocorre o evento. Já no feminino são duas convidadas extras por etapa. O evento tem prazo até domingo para ser finalizado.