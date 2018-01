Começa hoje a final da Superliga O Banespa/São Bernardo começa neste domingo a sua luta, ao mesmo tempo, contra o jejum de jamais ter conquistado um título na Superliga Masculina de Vôlei e pela hegemonia em competições nesta temporada. O time enfrenta às 15 horas, em Belo Horizonte, o Telemig/Minas na primeira partida da série de melhor-de-cinco jogos que vão definir o campeão nacional. "São dois times equilibrados, que fizeram as melhores campanhas, jovens, com muita raça e vontade", avalia o levantador Vinhedo, do Banespa, recuperado de uma contusão na coxa que o atrapalhou na última partida contra o On Line, pela semifinal. "Estou 100% e todo o time também. Nosso time vai jogar com muita garra, pois se ganharmos vamos conquistar tudo, pois ganhamos o Paulista e o Grand Prix." O Banespa, que nunca venceu uma Superliga, vem beneficiado por quatro dias a mais para treinar, pois garantiu a classificação para a final em quatro jogos contra o On Line/Herval. O Minas só derrotou o Wizard/Suzano no quinto jogo, quinta-feira. "A gente tem que aproveitar o cansaço que eles vão sentir em decorrência desses cinco partidas semifinais e entrar com tudo já nesse primeiro jogo", disse o atacante Nalbert, já recuperado de um torcicolo. Segundo ele, o adversário é difícil. "O Minas tem um passe equilibrado e um saque forte, mas se nós jogarmos com o equilíbrio que temos mostrado, temos grande chance de nos dar bem."