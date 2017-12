Começa julgamento do ?Caso Balco? O Caso Balco - laboratório norte-americano onde se fabricava e distribuia um novo esteroíde, o THG, começará a ser julgado a partir desta quarta-feira por um tribunal de San Francisco, nos Estados Unidos. Na primeira audiência a juíza Susan Illston vai examinar uma moção da defesa, que rebate as acusações contra as quatro pessoas acusadas de haver ministrado os produtos aos atletas: o presidente do laboratório, Victor Conte, o vice-presidente, James Valente, e os treinadores Remi Korchemny e Greg Anderson. Indiciados em fevereiro, todos eles se proclamarão inocentes. Segundo a Usada - a agência norte-americana antidoping - 10 atletas foram punidos depois de terem apresentado resultado positivo para THG em exames de controle, entre eles, os velocistas Kelli White e Alvin Harrison. A Usada poderá punir ainda outros atletas, como o recordista mundial dos 100 metros, Tim Montgomery e outros velocistas como Chryste Gaines e Michelle Collins. O Caso Balco também colocou sob suspeita a recordista mundial e campeão olímpica Marion Jones.