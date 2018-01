Começa luta para ir à America?s Cup Várias centenas de milhões de dólares em veleiros dos mais modernos do mundo estarão competindo nas águas do Golfo de Hauraki, em Auckland, na Nova Zelândia, a partir de hoje. Calcula-se que pelos menos os chamados "sindicatos" de maior orçamento, que representam iate clubes de vários países, envolvam entre US$ 50 milhões e US$ 80 milhões. No total são nove sindicatos - de Estados Unidos (três), Itália (dois), Grã-Bretanha, França, Suécia e Suíça -, com tripulações dos mais experientes velejadores de todo o planeta (dentre eles o brasileiro Torben Grael, tático do veleiro "Luna Rossa", do sindicato italiano Prada, empreendimento do bilionário Patrizio Bertelli e que tem como skipper Francesco de Angelis). A disputa é em regatas barco contra barco (sistema match race) até 21 de janeiro, pela Louis Vuitton Cup, que apontará um vencedor para desafiar o sindicato da Nova Zelândia, atual detentora da America´s Cup - em uma melhor-de-sete regatas no período de 15 a 28 de fevereiro. Leia mais no Jornal da Tarde