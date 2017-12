Começa luta por uma vaga olímpica no judô Os principais judocas do Brasil se enfrentam em busca de uma vaga nos Jogos Olímpicos de Atenas. A primeira etapa das três seletivas nacionais será neste domingo, a partir das 10 horas, no ginásio 1 do São Paulo FC, no Morumbi. O judô já tem nove dos 14 pesos (três no feminino e seis no masculino) classificados para a Olimpíada ? as outras categorias ainda buscam vaga. Entre os principais confrontos está o de Carlos Honorato e Edelmar Branco Zanol, no peso médio ? será a terceira vez que se enfrentam por vaga olímpica. Mas se Honorato, vice-campeão olímpico em Sydney (2000), defenderá sua vaga na seleção permanente, Henrique Guimarães, medalha de bronze nos Jogos de Atlanta (1996), não entra nos tatames. Sua luta, no peso meio-leve, contra João Derly, foi suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O Pinheiros impetrou liminar contra a Confederação Brasileira de Judô, reivindicando a vaga de Derly para um de seus judocas ? Leandro Cunha ou Reynaldo Santos. A decisão do mérito será julgada dentro de 30 dias. O peso meio-médio vai reunir Flávio Canto, dono de três medalhas Pan-Americanas ? bronze (1995), prata (1999) e ouro (2003) ?, e Tiago Camilo, prata na Olimpíada de Sydney, no leve. "Subi de peso há dois anos e ainda estou evoluindo. Enfrentarei um atleta experiente." Tiago, de 21 anos, acha que as pessoas esperam muito dele por causa da medalha. As outras lutas: Fúlvio Myiata x Alexandre Lee e Marli Midori x Daniela Polzin (ligeiro), Fabiane Hukuda x Cátia Maia (meio-leve), Luis Camilo x Leandro Guilheiro e Tânia Ferreira x Daniele Zangrando (leve), Vânia Ishii x Erika Moraes (meio-médio), Cristina Sebastião x Kelly Cristina (médio), Mário Sabino x Luciano Correa e Edinanci Silva x Claudirene César (meio-pesado), Daniel Hernandes x Fabiano Zamboneti e Priscilla Marques x Viviane Araújo (pesado).