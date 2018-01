Começa mundial de beach soccer no Rio A seleção brasileira inicia neste domingo sua caminhada rumo a mais um título Mundial, desta vez, nas areias da praia de Copacabana, com o início do IX Campeonato Mundial de Beach Soccer, que será disputado até o dia 23. Um dos principais objetivos da competição é o de mostrar o bom nível alcançado pela modalidade, em dez anos de existência, almejando a inclusão nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio, e, posteriormente, na Olimpíada. A seleção busca a conquista de seu oitavo título na competição, só tendo perdido o título em 2001, quando Portugal foi campeão, na Costa do Sauípe, na Bahia. Além de heptacampeã mundial, a equipe é a principal favorita ao título, principalmente, por causa das marcas já alcançadas. Em 41 partidas disputadas nas oito edições do Mundial, a seleção marcou o maior número de gols, 339. No total, em dez anos, o time colecionou 185 vitórias e apenas oito derrotas, com 1.290 gols. Além do Brasil, participam da competição: Portugal, Espanha, Itália, França, Estados Unidos, Uruguai e Japão. Para o técnico da seleção, Andrey Valério, as equipes vem evoluindo e o Grupo A, onde está o Brasil é equilibrado. ?Portugal já tem um título mundial. A Espanha sempre apresenta bons times e o Uruguai costuma dificultar as coisas no confronto direto", disse o treinador. ?Em termos de evolução, não se pode esquecer os Estados Unidos, que por ter brasileiros (naturalizados) na equipe têm crescido bastante." A seleção estréia contra a Espanha, às 9h45. Os jogadores convocados por Valério foram os goleiros Robertinho (SP) e Pierre (ES); os fixos Juninho (SP), Buru (ES), Duda (ES) e Júnior Negão (RJ); os alas: Jorginho (SP), André (RN) e Wellington (AL); além dos atacantes Benjamin (RJ), Neném (RJ) e Júlio César (BA).