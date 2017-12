Começa Mundialito de tênis de mesa Mais de cem atletas, representantes de 16 países de todos os continentes, estarão amanhã no Ginásio do Ibirapuera para as disputas individuais do 13º Mundialito de Tênis de Mesa. Entre eles, 27 brasileiros, sendo que apenas um reúne reais chances de medalha: Hugo Hoyama, que ocupa a 73ª colocação no ranking mundial. O Mundialito começou hoje com os torneios qualificatório e de duplas masculinas, e está transformando São Paulo na capital mundial da modalidade. Depois das disputas do torneio qualificatório, a competição entra amanhã em sua fase principal na categoria individual, que classificará os melhores para as semifinais de sábado. Thiago Monteiro é o primeiro destaque brasileiro a jogar, às 10h30, enfrentando o dinamarquês Morten Knudsen; às 12h30, Lígia Silva joga com a indiana Indu N.R. A partida de Hugo Hoyama só acontece à tarde, às 13h30, diante do vencedor da disputa entre o brasileiro Bruno Anjos e o inglês Terry Young. Hoje, a qualificação contou com 62 mesa-tenistas que durante todo o dia disputaram 16 vagas na categoria Masculino Individual; 16 no Feminino, somente para definição de posições; e quatro nas duplas Masculinas. As duplas femininas todas estão qualificadas.