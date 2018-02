Começa na terça seletiva do tênis de mesa para o Pan Começa nesta terça-feira, em Capivari, interior de São Paulo, a seletiva final do tênis de mesa para os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Até o dia 11, serão escolhidos os cinco atletas - três no feminino e dois no masculino - que defenderão o Brasil no Pan. Estão convocados 15 atletas para a seletiva: Hugo Hoyama, Bruno Anjos, Cazuo Matsumoto, Reinaldo Yamamoto, Tiago Lopez, Gustavo Tsuboi, Ricardo Kojima, Ligia Silva, Mariany Nonaka, Karin Sako, Claudia Ikeizumi, Gabriela Kock, Maira Ranzeiro, Karin Fukushima e Carina Murashige. Em cada um dos três dias de competição haverá um campeão e uma vaga definida para o Pan. "A chance de me tornar o atleta brasileiro com o maior numero de medalhas de ouro em pan-americanos me motiva e espero conquistar esta marca", disse Hugo Hoyama. Ele tem 12 medalhas em pan-americanos - oito de ouro, uma de prata e três de bronze. Além de atletas experientes como Hoyama, a seletiva tem alguns membros da nova geração do tênis de mesa nacional. Entre eles estão Cazuo Matsumoto, campeão da etapa do Rússia do Circuito Mundial Sub-21, e Karin Fukushima, de apenas 15 anos. A principal ausência na seletiva é Thiago Monteiro. Brasileiro mais bem colocado no ranking mundial, Thiago está com tendinite no joelho esquerdo e não disputará o evento. A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa confirmou o nome de Thiago no Pan, pois a entidade pode, no caso de lesão, fazer uma indicação técnica.