Começa nesta 6ª o Match Race Brasil Nove medalhistas olímpicos e sete campeões mundiais começam nesta sexta-feira a disputa do Match Race Brasil, para veleiros 40.7, no Iate Clube Armação dos Búzios. A primeira das 12 regatas do dia, às 10 horas, será entre os barcos de Torben Grael e Alan Adler. Na seqüência, Robert Scheidt enfrenta Gastão Brun. Campeão mundial de Star em 1989, Adler ficou satisfeito. ?É ótimo estrear diante do Torben. Assim, enfrento logo o mais forte.?