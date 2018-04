Começa nesta quarta a Liga de Handebol Nos Jogos Olímpicos de Atenas, o handebol feminino do Brasil mostrou uma considerável evolução, terminando em sétimo lugar. A força dessas mulheres será vista na Liga Nacional, que foi apresentada nesta terça: serão dez times femininos e sete masculinos. A competição será aberta nesta quarta com duas partidas, ambas na competição feminina, a partir das 19h30 (com transmissão da ESPN Brasil): Mesc/São Bernardo e Univila, Unicel/Osasco e Universo/Mauá. "Serão dois times a mais no feminino e um a mais no masculino em relação à Liga passada. Essa evolução tem tudo a ver com o sucesso das meninas em Atenas. Elas ficaram em sétimo, mas fizeram ótimos jogos. Podíamos ter 12 times femininos, mas preferimos qualidade à quantidade", afirma Manoel Luiz de Oliveira, o presidente da Confederação Brasileira de Handebol. A ala direita Viviane, do São Bernardo, voltou de Atenas empolgada com o começo da Liga: "Muita gente nunca tinha visto handebol, e viu pela tevê os Jogos de Atenas. Já dá para perceber uma diferença. Nos Jogos Abertos (em Barretos), os ginásios estavam lotados, o pessoal ia para ver atletas de Seleção." Técnica do time do ABC, Ivonete Sartori foi assistente técnica da Seleção Brasileira na Olimpíada. "Há algum tempo o handebol feminino vem sendo visto com muito carinho. Depois de Atenas, espero que o público seja maior, porque todo mundo comenta sobre a modalidade agora." Além disso, o handebol ganhou um dia fixo na semana para transmissões de jogos. "Todas às quartas-feiras, às 19h30, teremos uma rodada dupla transmitida pela ESPN Brasil. Quando começamos, há uns sete anos, a gente aceitava o horário que nos davam, mas o handebol foi ganhando espaço. Ano passado começaram a transmitir os jogos a partir da sexta rodada", conta Fabiano Redondo, diretor de marketing da Confederação. No feminino, o título deve ser disputado entre São Bernardo, Universo/Mauá (RJ), Guarulhos e Santo André. No masculino, Metodista/São Bernardo, Imes/São Caetano, Pinheiros e Londrina/Unifil são os mais cotados.