Começa neste sábado a Volta da França A partir deste sábado, uma lenda do esporte começa sua batalha final sobre a bicicleta. O norte-americano Lance Armstrong será o último a largar no prólogo de 19 quilômetros entre Fromentine e Noirmoutier que dará início à 92ª edição da Volta da França, competição mais importante do ciclismo mundial, que também terá presença do brasileiro Luciano Pagliarini na equipe italiana Liquigás. Independentemente do resultado, Lance Armstrong já é um mito do esporte. Além de ter sido campeão mundial em 1993, o norte-americano venceu as últimas seis edições da Volta da França, um feito inédito. Ao recorde, soma-se o fato de tudo ter sido conquistado após batalha contra um câncer de próstata que quase o matou em 1998. "O que ficou de toda a experiência foi que a dor é temporária, mas a desistência dura para sempre", costuma dizer Lance Armstrong. Aos 33 anos, o norte-americano quer despedir-se do ciclismo com uma sétima e derradeira vitória, defendendo o time Discovery Channel. Lance Armstrong afirmou que está pronto para os últimos 3.607 quilômetros da carreira. "Me sinto forte sobre a bicicleta", garantiu o norte-americano, que perdeu 1,5 quilos desde sua última competição, a Dauphine Libere, há 15 dias. Nem todo mundo sabe, mas Lance Armstrong é o inventor das pulseiras de silicone que viraram moda no mundo inteiro. O ciclista criou o acessório com o objetivo de arrecadar fundos para entidades que combatem o câncer.