Começa no Rio seletiva do GP da Fina Inicia-se nesta quinta-feira, no Rio, a seletiva nacional para o Grand Prix da Fina (Federação Internacional de Natação). A competição definirá os representantes do Brasil nas etapas do Canadá (6 a 8 de maio) e EUA (12 a 15 de maio) do Grand Prix. As provas têm início previsto para as 9 horas e terminam sábado. Os principais atletas da modalidade disputam a seletiva.