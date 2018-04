Começa o 2º turno do Paulista de Vôlei O segundo turno do Paulista Feminino de vôlei começa nesta quarta-feira com três partidas: às 20 horas, o Pinheiros/Blue Life recebe o MRV/São Bernardo e o São Caetano joga em casa com o Ecus/Suzano. O destaque da rodada é o jogo entre Finasa/Osasco e UMC/Mogi, que jogam às 20h30 em Osasco, com transmissão da SporTV. A competição masculina não tem jogos nesta quarta.