Começa o revezamento da tocha Com o ex-jogador de futebol Pelé partindo do estádio do Maracanã, começou há instantes, o revezamento da Tocha Olímpica na cidade do Rio de Janeiro. O maior símbolo olímpico chegou ao estádio de helicóptero, pouco antes das 9 horas, trazida por representantes do comitê de organização dos Jogos de Atenas e foi entregue ao presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman. Logo em seguida foram executados o hino Olímpico, o hino da Grécia e o hino brasileiro. No gramado, além de autoridades, estavam 2004 crianças vestidas de branco que, dispostas em circulos, formavam o desenho dos cinco aneis, representados na bandeira do COI. Pelé entrou no gramado do Maracanã - que tinha as arquibancadas vazias - às 9h08. Vestido de agasalho branco e azul, ornamentado com o símbolo dos Jogos, a tocha foi acesa por Nuzman e entregue ao ex-jogador, que iniciou o revezamento. O atleta do século XX recebeu o símbolo e posou para fotos com algumas das autoridades, entre elas, o prefeito do Rio, César Maia. O ex-jogador passou a Chama para Márcio Santos, estudante da Fundação Gol de Letra. Muito emocionado, Pelé chorou ao carregar a tocha. CHEGADA - Às 6h42 deste domingo, o avião Zeus pousou na base aérea do Galeão, no Rio, trazendo a tocha olímpica, que pela primeira vez é trazida para a América do Sul. Durante todo o dia, 124 atletas e personalidades percorrerão a cidade do Rio de Janeiro conduzindo a Chama. O revezamento vai terminar terminar às 16h15 no Aterro do Flamengo, quando o tetracampeão mundial Zagallo entregará ao craque Ronaldo, do Real Madrid. Até o início da noite de ontem, o número de carregadores da Tocha havia caído de 126 para 124 até que fixou-se em 121.