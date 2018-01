Começa o Supersurf, em Santa Catarina A primeira etapa masculina do Campeonato Brasileiro de Surfe, o SuperSurf, começou nesta quinta-feira na Praia do Rosa, em Santa Catarina. Diego Rosa e Adílton Mariano tiveram as maiores pontuações do dia em uma única bateria, com nota 9. Na soma geral, Adílton (que ainda teve a melhor apresentação do dia) fez 17 contra 13 de Diego.