Começa votação no COB Deve começar dentro de instantes no auditório do BNDES, no Rio, a votação dos membros do COB para escolher a cidade brasileira que vai concorrer à sede dos Jogos Olímpicos de 2012. As apresentações das duas cidades - Rio e São Paulo -se encerraram. A escolha será feita por um colégio eleitoral formado por 34 eleitores - 5 membros natos do comitê executivo do COB e 29 presidentes das condeferações. O COB terá até o dia 15 de julho para comunicar a candidatura brasileira ao Comitê Olímpico Internacional (COI). O cidade escolhida terá concorrentes de peso pela frente: Havana, Istambul, Leipizig, Londres, Madri, Moscou e Nova York . Toronto também pode ser candidata. O COI vai anunciar o escolhido no dia 6 de juho de 2005, em Cingapura.