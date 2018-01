Começam semifinais da Louis Vuitton Na madrugada de segunda-feira (horário de Brasília), o veleiro italiano Luna Rossa (Prada), do tático brasileiro Torben Grael, começa a disputa da série melhor-de-sete das semifinais da Louis Vuitton Cup diante do americano OneWorld. O vencedor da outra série, entre o americano Oracle BMW e o suíço Alinghi, garante vaga na disputa do título. O perdedor vai para a repescagem diante do vencedor da outra semifinal. O campeão da Louis Vuitton ? o atual é o Luna Rossa ? desafiará o Team New Zealand na America?s Cup.