Começam semifinais do vôlei paulista Unisul/Barueri e Ulbra/Ferraz abrem nesta terça-feira, às 20h30, as semifinais do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei, em melhor-de-três jogos, no ginásio do Morumbi. O jogo será transmitido ao vivo pela SporTV. O time de Barueri teve o melhor desempenho da campetição na fase classificatória e disputa pela primeira vez o Estadual ? venceu 13 dos 16 jogos, enquanto o time adversário venceu dez partidas. Na outra chave, Telemig/Pinheiros e Banespa/São Bernardo jogam na quarta-feira, às 20h, no ginásio do Pinheiros.