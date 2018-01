Começo de Brasil x Suécia é adiado para o meio-dia A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) anunciou na manhã deste sábado que o jogo entre Flávio Saretta e Andreas Vinciguerra, que abre o confronto entre Brasil e Suécia pelo playoff da Copa Davis, em Belo Horizonte, foi adiado para as 12 horas. Os jogos de simples não puderam ser realizados na sexta-feira por causa das fortes chuvas que caíram na capital mineira, e haviam sido marcados para as 10 horas deste sábado. Embora tenha chovido novamente de madrugada, a organização garante que não haverá problemas para a realização das partidas. A CBT não explicou o porquê do novo adiamento. Depois de Saretta e Vinciguerra, enfrentam-se Ricardo Mello e Robin Soderling, e em seguida haverá o jogo de duplas, com Gustavo Kuerten e André Sá contra os suecos suecos Jonas Bjorkman. O Brasil tenta voltar ao Grupo Mundial, do qual está fora desde 2003 - ano em que foi derrotado pela própria Suécia nas oitavas-de-final.