Comida da Olimpíada será dada para ratos por segurança Com receio de um possível envenenamento, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 irá dar antes a comida servida aos atletas para ratos brancos, a fim de evitar qualquer tipo de problema durante a competição. "Leite, álcool, salada, arroz, azeite e outros alimentos serão provados por ratos brancos antes de serem servidos aos atletas", disse Zhao Xinsheng, inspetor da Agência Sanitária da cidade chinesa. Os animais irão ingerir os condimentos 17 horas antes de serem preparados para os competidores. Somando a isso, os alimentos usados na Vila Olímpica serão vigiados e registrados. Os galpões de armazenamento e as cozinhas serão equipados com alarmes, câmeras de vídeo e controle de incêndio. A Olimpíada de Pequim-2008 será disputada entre os dias 8 e 24 de agosto. A competição foi sediada na Ásia pela última vez em 1988, em Seul (Coréia do Sul).