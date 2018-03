Comissão do COB inicia vistoria em São Paulo Com a presença de 12 integrantes, a Comissão de Avaliação do Comitê Olímpico Brasileiro visita as instalações da cidade de São Paulo, candidata aos Jogos Olímpicos de 2012, de amanhã a sexta-feira. Serão 19 temas analisados pela comissão, que está encarregada de elaborar um relatório à Assembléia do COB, que no dia 7 de julho escolherá entre Rio e São Paulo para promover a Olimpíada-2012. Entre os dias 27 e 30 de maio, a comissão vai avaliar as propostas do dossiê do Rio. O relatório final sobre as duas cidades será entregue no dia 20 de junho.